Ağrı'da tedavi gören bağımlıların çizdiği resimler hastanede sergilendi

Ağrı'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) tedavi gören bağımlı bireylerin çizdiği resimler hastanede sergilendi.

Yeşilay Haftası dolayısıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programa katılan Yeşilay Şube Başkanı Cihangir Aslan, Başhekim Adem Aslan ve gönüllüler, kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi.

Gönüllülerin çocukların yüzünü boyadığı etkinlikte, vatandaşlar da resimleri inceledi.

Yeşilay Şube Başkanı Aslan, AA muhabirine, hafta kapsamında birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

YEDAM'da çeşitli bağımlılıkları bulunan kişilere tedavi imkanı sunduklarını belirten Aslan, "Hem vatandaşlarımıza bir duyarlılık kazandırmak istiyoruz hem de Yeşilayın faaliyetlerini tüm vatandaşlarımızın duyabileceği şekilde anlatmak istiyoruz. Bağımlılıklarla mücadelede Yeşilay bir adım uzağınızda. Tuvallerin tamamı bağımlı bireylerimiz tarafından el emeği göz nuruyla yapılmıştır. Bağımlı bireylerin hayata tutunabileceğini ispatlamak için çalışmalarını sergi alanına getirdik." diye konuştu.

Zeliha Büyükçolak ise çocuklara balon hediye edip yüzlerini boyadıklarını anlattı.

Gençlik Merkezi gönüllüsü Suna Peker de Yeşilay gönüllülerine destek olmak için etkinliğe katıldıklarını dile getirdi.