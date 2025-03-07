Ağrı'da sis etkili oldu

İl merkezinin yanı sıra Taşlıçay ilçesinde de 2 gündür etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Ağrı'da kent merkezi ve Taşlıçay ilçesinin bazı noktaları sisle kaplandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.