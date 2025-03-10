Ağrı'da uyuşturucu ticareti operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Burada yapılan incelemede şüphelilerin iç organlarında 107.59 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında durumundan şüphelenilen İran uyruklu H.Y. ve S.A, iç beden muayenesi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

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