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        Ağrı'da uyuşturucu ticareti operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 10.03.2025 - 10:23
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        Ağrı'da uyuşturucu ticareti operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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        Ağrı'da düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, uygulama noktasında durumundan şüphelenilen İran uyruklu H.Y. ve S.A, iç beden muayenesi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

        Burada yapılan incelemede şüphelilerin iç organlarında 107.59 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İran uyruklu 2 şüpheli ile uyuşturucuyu teslim edecekleri belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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