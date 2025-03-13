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        Ağrı'da yoğun sis etkili oldu

        Ağrı'da etkili olan yoğun sis ulaşımı aksattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 10:21 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:29
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        Ağrı'da yoğun sis etkili oldu
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        Ağrı'da etkili olan yoğun sis ulaşımı aksattı.

        Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı.

        Sis nedeniyle kentte görüş mesafesi düştü, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Kent merkezinin yanı sıra ovada geniş alanı kaplayan sis bir süre sonra dağılmaya başladı.

        Sis dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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