Ağrı'da yoğun sis etkili oldu
Ağrı'da etkili olan yoğun sis ulaşımı aksattı.
Ağrı'da etkili olan yoğun sis ulaşımı aksattı.
Kentte gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı.
Sis nedeniyle kentte görüş mesafesi düştü, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Kent merkezinin yanı sıra ovada geniş alanı kaplayan sis bir süre sonra dağılmaya başladı.
Sis dronla görüntülendi.
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