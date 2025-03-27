Ağrı Adliyesi çalışanları iftarda bir araya geldi

Ağrı Adliyesi personeli ve aileleri iftar programında bir araya geldi.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca adliye personeline yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, burada yaptığı konuşmada, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi İslam alemi ve katılımcıların bayramını kutladı.

Başsavcı Çalış, birlikteliğin tezahür ettiği bu ay ve Kadir Gecesi'nde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adli hizmetin sekteye uğramadan devamına yapmış olduğunuz katkıdan ve programa yoğun katılımdan dolayı size teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Adli Yargı Komisyon Başkanı Abdullah Boyraz, Komisyon üyesi hakim Adnan İldeniz ve adliye personeli katıldı.