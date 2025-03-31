Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Sürücü ile Nursel K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan sürücü ile 3 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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