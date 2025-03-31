Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:14 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Adem K. idaresindeki 06 YA 4244 plakalı otomobil, Eleşkirt ilçesinde refüjdeki aydınlatma direğine çarparak takla attı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile 3 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eleşkirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü ile Nursel K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Otomobilin çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla kara yolunda trafik normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Bir çocuk annesi Dilan'a kıydılar! Koca vahşeti!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        Bayram tatilinde acı bilanço! 19 can kaybı var
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        MHP ve DEM Parti arasında ilk bayramlaşma
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        Daha 21 aylık bebekti... Çok büyük acı!
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Evli ve 3 çocuğu vardı! Konuşmaya çağırmıştı!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        G.Saray'da “Ne alaka?” gündemi
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        TikTok 5 Nisan'dan önce satılacak!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        Trump Amerika'yı da Avrupa'yı da üzdü
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        "Eşref saati" deyimi nereden geliyor?
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        İşte 16 bin yıl önce yaşamış bir insanın yüzü!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"

        Benzer Haberler

        Ağrı'da Ramazan ayı boyunca "Cami Çocuk Buluşması" düzenlendi
        Ağrı'da Ramazan ayı boyunca "Cami Çocuk Buluşması" düzenlendi
        Ağrı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yarala...
        Ağrı'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yarala...
        Ağrı'da üniversiteli kız öğrenciler ramazanda "gönül sofrası" kurdu
        Ağrı'da üniversiteli kız öğrenciler ramazanda "gönül sofrası" kurdu
        Bayram tatilinde jandarma ve polis trafik güvenliği için yoğun mesai yapaca...
        Bayram tatilinde jandarma ve polis trafik güvenliği için yoğun mesai yapaca...
        Ağrı Valisi Koç, STK temsilcileri ve gönüllülerle iftar yaptı
        Ağrı Valisi Koç, STK temsilcileri ve gönüllülerle iftar yaptı
        Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi öğrencilere iftar verdi
        Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi öğrencilere iftar verdi