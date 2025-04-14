Ağrı'da "Ailenin Korunması ve Güçlenmesi" çalıştayı yapıldı

Ağrı'da, "Aile Yılı" kapsamında "Ailenin Korunması ve Güçlenmesi" çalıştayı düzenlendi.

Valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İbrahim Çeçen Üniversitesi işbirliğiyle üniversitenin yerleşkesindeki Kültür ve Kongre Merkezi Selçuklu Salonu'nda yapılan çalıştaya, Vali Mustafa Koç, eşi Neslihan Gül Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ertaç Baki, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesi münasebetiyle gerçekleştirilen çalıştaya katılmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Ailenin, bireyin hayata adım attığı, temel değerlerini edindiği, kişiliğini şekillendirdiği ve aidiyet duygusunu geliştirdiği en temel kurum olduğunu ifade eden Koç, "Aile, aynı zamanda sevgi, saygı, hoşgörü ve sorumluluk bilincinin ilk kez filizlendiği, bireyin topluma hazırlanmasında en etkili olan eğitim yuvasıdır. Bu yönüyle aile, yalnızca bireylerin değil, aynı zamanda toplumun da temel yapı taşıdır. Toplumsal huzur ve refahın sürdürülebilirliği, güçlü ve sağlıklı aile yapılarının varlığıyla mümkündür." dedi.