Ağrı'da ambulans helikopter göz hastalığı bulunan bebek için havalandı

Yapılan muayenelerde Çetin'in gözlerindeki görme kaybının zamanla ilerlediğini fark eden sağlık ekipleri, minik bebeğin Van'a sevk edilmesini kararlaştırdı.

Bunun üzerine doktorlar, minik bebeği sağlığına kavuşturmak için hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki kuvözde tedavi altına aldı.

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay önce 25 hafta 4 günlük olarak 710 gram ağırlığında dünyaya gelen Adar Çetin bebeğin, erken doğuma bağlı gözlerinde prematüre retinopatisi (ROP) geliştiği tespit edildi.

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