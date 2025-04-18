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        Ağrı'da ambulans helikopter göz hastalığı bulunan bebek için havalandı

        Ağrı'da erken doğuma bağlı görme kaybı tanısıyla tedaviye alınan bebek, hastalığının ilerlemesi üzerine ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 20:47 Güncelleme: 18.04.2025 - 20:47
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        Ağrı'da ambulans helikopter göz hastalığı bulunan bebek için havalandı
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        Ağrı'da erken doğuma bağlı görme kaybı tanısıyla tedaviye alınan bebek, hastalığının ilerlemesi üzerine ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

        Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay önce 25 hafta 4 günlük olarak 710 gram ağırlığında dünyaya gelen Adar Çetin bebeğin, erken doğuma bağlı gözlerinde prematüre retinopatisi (ROP) geliştiği tespit edildi.

        Bunun üzerine doktorlar, minik bebeği sağlığına kavuşturmak için hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesindeki kuvözde tedavi altına aldı.

        Yapılan muayenelerde Çetin'in gözlerindeki görme kaybının zamanla ilerlediğini fark eden sağlık ekipleri, minik bebeğin Van'a sevk edilmesini kararlaştırdı.

        Hasta bebek, gerekli işlemlerin ardından hastane bahçesindeki piste inen ambulans helikoptere konularak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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