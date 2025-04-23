Patnos'ta Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan öğrenciler için program düzenlendi
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan öğrenciler için program düzenlendi.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kur’an-ı Kerim'i okumaya başlayan öğrenciler için program düzenlendi.
İlçede Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Kur'an kursu öğrencileri için Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
İlahiler ve şiirler okunduğu programda, Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.
Etkinliğe, İlçe Müftüsü Abdulvahit Kamali, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan ve Gençlik Merkezi Müdürü Nihat Acar katıldı.
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