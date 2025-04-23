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        Patnos'ta Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan öğrenciler için program düzenlendi

        Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan öğrenciler için program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 17:04 Güncelleme: 23.04.2025 - 17:06
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        Patnos'ta Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayan öğrenciler için program düzenlendi
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        Ağrı'nın Patnos ilçesinde Kur’an-ı Kerim'i okumaya başlayan öğrenciler için program düzenlendi.

        İlçede Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan Kur'an kursu öğrencileri için Gençlik Merkezi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        İlahiler ve şiirler okunduğu programda, Kur'an-ı Kerim okumaya başlayan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

        Etkinliğe, İlçe Müftüsü Abdulvahit Kamali, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Alpaslan ve Gençlik Merkezi Müdürü Nihat Acar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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