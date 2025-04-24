Ağrı'da dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları sonucunda derede ulaşılan Mustafa B. ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.