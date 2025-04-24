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        Ağrı'da dereye düşen çocuk hayatını kaybetti

        Ağrı'da dereye düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 22:06 Güncelleme: 24.04.2025 - 22:06
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        Ağrı'da dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
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        Ağrı'da dereye düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

        İl merkezine bağlı Aşağı Dörmeli köyünde 5 yaşındaki Mustafa B. dereye düşerek gözden kayboldu.

        Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları sonucunda derede ulaşılan Mustafa B. ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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