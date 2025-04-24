Ağrı'da dereye düşen çocuk hayatını kaybetti
Ağrı'da dereye düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Ağrı'da dereye düşen 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
İl merkezine bağlı Aşağı Dörmeli köyünde 5 yaşındaki Mustafa B. dereye düşerek gözden kayboldu.
Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Köylülerin de destek verdiği arama çalışmaları sonucunda derede ulaşılan Mustafa B. ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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