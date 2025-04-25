Ağrı'da kışın kullanılmayan köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı

Balık Gölü ve çevresindeki 1 köy ile 4 mezrada yaşayanlar, kışın çetin geçmesi nedeniyle soğuk ve karlı günlerde şehir merkezinde kalıyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kışın kullanılmayan Balık Gölü ve çevresindeki köy ile mezra yolları, ekiplerin 5 günlük zorlu karla mücadele çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

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