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        Ağrı'da sağanak nedeniyle Badişan Deresi taştı

        Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle Badişan Deresi'nin taşması sonucu bazı evler ve tarım arazileri sularla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 00:36 Güncelleme: 26.04.2025 - 00:36
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        Ağrı'da sağanak nedeniyle Badişan Deresi taştı
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        Ağrı'da etkili olan sağanak nedeniyle Badişan Deresi'nin taşması sonucu bazı evler ve tarım arazileri sularla kaplandı.

        Patnos ilçesinde etkili olan sağanağın ardından Badişan Deresi taştı. Sel suları bazı evlerin bahçeleri ile tarım arazilerine aktı.

        Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın'ın talimatları doğrultusunda belediye ekipleri, iş makineleri​​​​​​​yle tıkanan mazgalları açmak, suyun yönünü değiştirmek ve taşkın riskine karşı kritik noktalarda önleyici müdahalelerde bulunmak üzere çalışma başlattı.

        İl merkezine bağlı Sarıca köyünde de sağanak nedeniyle köy yolunun 3 noktasında kayma yaşandı. AFAD ekipleri köyde incelemelerde bulundu.

        Doğubayazıt ilçesi Koçkıran Mahallesi'nde ise bir ev hasar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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