Ağrı'nın ovalarında bahar, dağlarında ise kış hüküm sürüyor

Karların erimesiyle oluşan küçük göletlere çok sayıda kuş da gelmeye başladı.

Taşlıçay ilçesindeki Balık Gölü çevresinde bulunan dağlarda kar, nisan ayının sonuna doğru erimeye başladı. Bir yanı bahar, bir yanı kış olan dağlar, manzarasıyla etkileyici görüntüler oluşturuyor.

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