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        Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için gün sayıyor

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Yüksek rakıma sahip Ağrı'da çalışmalarını sürdüren, 4 yıldır üst üste Avrupa şampiyonu olan Erkek Karate Milli Takımı ile geçen sene 3. olan kadın milli takımı, Ermenistan'da düzenlenecek şampiyona için son kampını gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 11:06 Güncelleme: 04.05.2025 - 11:19
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        Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için gün sayıyor
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        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Yüksek rakıma sahip Ağrı'da çalışmalarını sürdüren, 4 yıldır üst üste Avrupa şampiyonu olan Erkek Karate Milli Takımı ile geçen sene 3. olan kadın milli takımı, Ermenistan'da düzenlenecek şampiyona için son kampını gerçekleştiriyor.

        Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyaları bulunan milli takımlarının sporcuları, 7-11 Mayıs tarihlerinde aşkent Erivan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi Ağrı'da antrenörleri eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Erkek sporcular, 4 kez üst üste kazandıkları Avrupa Şampiyonası'nda geleneği sürdürmek, kadın takımı da altın madalya için sıkı çalışıyor.

        - "Hedefimiz her zaman yüksek"

        Karate Milli Takım Kata Teknik Direktörü Adnan Çelen, AA muhabirine, erkek ve kadın takımın Ağrı'daki son kampının çok başarılı geçtiğini söyledi.

        Rakımı yüksek olduğu için Ağrı'yı seçtiklerini dile getiren Çelen, "Avrupa Şampiyonası için buradan da Ermenistan'a geçeceğiz. Erkek takımımız geçen sene Avrupa şampiyonu olmuştu. Hedefimiz her zaman yüksek. Bayan takımımız Avrupa üçüncüsü olmuştu. Bu sene hedeflerimiz içerisinde Avrupa şampiyonu olmak var. Erkeklerimizin tekrar Avrupa şampiyonu olacağını düşünüyoruz. Bayan takımımıza da final oynatmayı hedefliyoruz." dedi.

        - Emre Vefa Göktaş: "Erkek takımı olarak son 4 yıldır ülkemize altın madalya kazandırıyoruz"

        Sporcularından Emre Vefa Göktaş ise 15-20 yıldır milli takıma dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandırarak hizmet ettiğini anlattı.

        Karateci olan babası sayesinde 3 yaşında spora başladığını dile getiren Göktaş, "2013'te dünya ikincisi, 2013'ten bu yana Avrupa ve dünya şampiyonalarında aralıksız madalya sahibi oldum. Erkek takımı olarak son 4 yıldır ülkemize altın madalya kazandırıyoruz. Son iki dünya şampiyonasında da final oynadık ve ikinci olduk. Bir sonraki dünya şampiyonasında hedefimiz şampiyon olmak." diye konuştu.

        Hedeflerinin 5. kez üst üste Avrupa şampiyonluğunu kazanmak olduğunu kaydeden Göktaş, şunları kaydetti:

        "4 defa üst üste Avrupa şampiyonu olduk. Hem bizim için hem de ülkemiz için büyük bir gurur. Bunu korumak, devam ettirmek ayrı bir zorluk. Zirveye çıkmanın bir zorluğu var, orada kalmanın ayrı bir zorluğu var. 4 kez üst üste bu başarıyı sürdürmek ve 5. kez bunu korumak ayrı bir stres. Diğer rakiplerimiz bizim bu zinciri kırmak istiyorlar ve aynı takımla yarışıyoruz."

        Sporculardan Dilara Bozan da Ağrı'da rakımın yüksek olduğunu, yoğun antrenman temposuyla Ermenistan'ın rakımına uyum sağlayacaklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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