Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Göçerlerin Tendürek Dağı eteklerinde zorlu hayvancılık mesaisi başladı

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Tendürek Dağı'nın eteklerinde bulunan Çoban Yaylası, zengin bitki örtüsüyle göçer ailelere ve binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:04 Güncelleme: 29.05.2025 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Göçerlerin Tendürek Dağı eteklerinde zorlu hayvancılık mesaisi başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın Diyadin ilçesinde Tendürek Dağı'nın eteklerinde bulunan Çoban Yaylası, zengin bitki örtüsüyle göçer ailelere ve binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

        Diyadin ilçesinin yüksek rakımlı Hacıhalit köyünde hayvancılık yapanlar, baharın gelişiyle yeniden Tendürek Dağı'nın eteklerinde yer alan Çoban Yaylası'na çıktı.

        Zengin bitki örtüsüne sahip yaylada bir kısmı çadırlarda bir kısmı da taş yapılarda yaşamlarını sürdüren göçerler, koyun ve kuzularına en iyi şekilde bakmanın mücadelesini veriyor.

        Günün ilk ışıklarıyla beraber iş temposunun başladığı yaylada, sabah erken saatlerde meraya çıkarılan koyunlar, öğlen vaktine doğru kadınlar tarafından sağılıyor, daha sonra kuzular emziriliyor.

        Erkekler hayvanlarla ilgilenip koyunları kırkarken, kadınlar da sağdıkları sütten peynir, tereyağı gibi süt ürünleri üreterek kışa hazırlık yapıyor.

        - "Göçerler gece gündüz demeden hayvanlarıyla ilgileniyor"

        Muhtar Ömer Doğan, AA muhabirine, yayla hayatının güzelliklerinin yanında zorluklarının da olduğunu söyledi.

        Göçerlerin gece gündüz demeden hayvanlarıyla ilgilendiğini ifade eden Doğan, "Genelde biz her yıl mayıs ayının ilk haftası yaylaya çıkıyoruz. Haziranın 10'una kadar buradayız. Bayramdan 10 gün sonra ikinci yaylamıza çıkacağız. Yaylamız Tendürek Dağı'nın eteklerinde bulunuyor. Bu yaylada hemen hemen 200 aile ve 10 bin küçükbaş hayvan var. Yayla hayatı güzel. Küçüklükten beri hayvancılıkla uğraşıyoruz."

        Doğan, gün doğumuyla koyun ve kuzuların otlamaya çıktığını, öğlen vakti sağılan hayvanların daha sonra yeniden araziye çıkarılarak geç saatlere kadar otlatıldığını anlattı.

        Faruk Doğan ise teknolojiden uzak doğayla iç içe yaşadıklarını belirterek, "Genelde güneş enerjisi kullanıyoruz. Yaylada hava çok güzel. Çocuklar da hayvanları otlatıyor. Kadınlar peynir yapıp ekmek pişiriyor." dedi.

        Ercan Akkoyun da hayvanları otlattığını ve Kurban Bayramı sonrası başka bir yaylaya gideceklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Eşi Gizem'i boğmuştu! Akıl sağlığı raporu açıklandı!
        Eşi Gizem'i boğmuştu! Akıl sağlığı raporu açıklandı!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı

        Benzer Haberler

        Mezuniyet coşkusunun yaşandığı AİÇÜ'de başarılı sporcular ödüllendirildi
        Mezuniyet coşkusunun yaşandığı AİÇÜ'de başarılı sporcular ödüllendirildi
        Ağrı'nın ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı
        Ağrı'nın ilçelerinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri yapıldı
        Ağrı'daki usulsüz şekilde hayvan sevki operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Ağrı'daki usulsüz şekilde hayvan sevki operasyonunda 5 zanlı tutuklandı
        Doğubayazıt'ta Türk Kızılay'ın butik mağazası açıldı
        Doğubayazıt'ta Türk Kızılay'ın butik mağazası açıldı
        Ağrı Hayvan Borsası'nda kurbanlık hareketliliği başladı
        Ağrı Hayvan Borsası'nda kurbanlık hareketliliği başladı
        Ağrı'da 2 ton inci kefali ele geçirildi
        Ağrı'da 2 ton inci kefali ele geçirildi