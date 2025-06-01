Ağrı'da kadınlar İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi

Ağrı'da bir araya gelen kadınlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında anne ve çocukların ölümüne dikkat çekmek için balon uçurup basın açıklaması yaptı.

İyilik Derneği İyilik Öncüleri Kulübü, "Annelerin vicdanı barışın sesi oluyor" sloganıyla Millet Bahçesi'nde program düzenledi.

İyilik Derneği İl Temsilcisi Hülya Polat, grup adına yaptığı basın açıklamasında, dünyanın gözleri önünde yaşanan büyük bir insanlık dramına ve açık bir soykırıma karşı sessiz kalmadıklarını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının her geçen gün daha fazla çocuğun, annenin ve masum sivillerin canına mal olan bir katliama ve soykırıma dönüştüğünü belirten Polat, "Dili, dini, ırkı ne olursa olsun, bir çocuğun gözyaşının rengi aynıdır. Bir annenin yüreğindeki yangın hep aynıdır. Çünkü acının dili yoktur ama yankısı bütün insanlığın kalbinde çınlamalıdır." dedi.