Ağrı'da yaylaları şenlendiren koyunların sağımını erkekler yapıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'nın yaylalarında aileleriyle çadırlarda zorlu yaşam süren Bitlisli göçer erkekler, saatlerce süren zorlu çalışmayla yüzlerce küçükbaş hayvanı sağıyor.

Kentin yüksek rakımında bulunan zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylaları, çevre illerden çok sayıda göçer aile ile hayvanları ağırlıyor.

Bir süre önce Bitlis'in Tatvan ilçesinden gelerek yaylada kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdüren göçer aileler, gece gündüz demeden hayvanlarının bakımını yağıyor.

Yayladaki göçer erkekler, çocuklarının da yardımıyla sabah ve akşamları olmak üzere günde 2 defa yüzlerce koyunu sağmak için yoğun uğraş veriyor.

Erkekler saatlerce koyunları sağarken, kadınlar da elde edilen sütü yaktıkları ateşin üzerine koydukları dev kazanlarda kaynatarak kış için peynir, tereyağı gibi süt ürünleri hazırlamanın telaşıyla çalışıyor.

Beyaz koyunların renk kattığı ve geceleri havaların soğuduğu yaylalardaki göçerler, sonbahara doğru memleketlerine dönecek.