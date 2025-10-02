GÜNCELLEME - Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Ağrı Adliyesi'ndeki duruşmaya katılan husumetli iki grup arasında Dörtyol kavşağında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle sonlandırılan olayda yoldan geçen kişi ile kavgaya karışan 3 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri uygulayan polis, şüpheli S.Y, C.Y ve C.Y'yi gözaltına aldı.

Olay yerinde iki silah, bir bıçak ve bir çakı ele geçirildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.