        Ağrı Haberleri

        GÜNCELLEME - Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

        Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

        Giriş: 02.10.2025 - 17:18 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:18
        GÜNCELLEME - Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı
        Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

        Ağrı Adliyesi'ndeki duruşmaya katılan husumetli iki grup arasında Dörtyol kavşağında çıkan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polisin müdahalesiyle sonlandırılan olayda yoldan geçen kişi ile kavgaya karışan 3 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Bölgede ve hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri uygulayan polis, şüpheli S.Y, C.Y ve C.Y'yi gözaltına aldı.

        Olay yerinde iki silah, bir bıçak ve bir çakı ele geçirildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

