Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

        Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 22:06 Güncelleme: 06.10.2025 - 22:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

        Kent merkezi Dörtyol kavşağında husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan C.Y, B.Y, S.Y, ve C.Y. adliyeye getirildi.

        C.Y. ve S.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.Y. ve B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Kentte 2 Ekim Perşembe günü Ağrı Adliyesi'ndeki duruşmaya katılan husumetli iki grup arasında Dörtyol kavşağında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralanmıştı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan olayda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze için müzakereler başladı
        Gazze için müzakereler başladı
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!
        CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Ağrı'da eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
        Ağrı'da eylül ayında 2 bin 303 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Ağrı'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Fransız gezgin farklı kültürleri tanımak için bisikletiyle ülkeleri geziyor
        Fransız gezgin farklı kültürleri tanımak için bisikletiyle ülkeleri geziyor
        Kars ve Ağrı'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı
        Kars ve Ağrı'da "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği yapıldı
        Ağrı'da öğrencilerden Küresel Sumud Filosu ve Gazze'ye destek
        Ağrı'da öğrencilerden Küresel Sumud Filosu ve Gazze'ye destek
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ağrı'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı