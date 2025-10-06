Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Ağrı'da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişinin yaralanmasına ilişkin 2 zanlı tutuklandı.

Kent merkezi Dörtyol kavşağında husumetli 2 grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik önlemi altında çelik yelek giydirilerek hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlılardan C.Y, B.Y, S.Y, ve C.Y. adliyeye getirildi.

C.Y. ve S.Y. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.Y. ve B.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Kentte 2 Ekim Perşembe günü Ağrı Adliyesi'ndeki duruşmaya katılan husumetli iki grup arasında Dörtyol kavşağında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralanmıştı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan olayda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.