        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri

        Ağrı'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

        Ağrı'da kasım ayına ilişkin "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2025 - 19:11 Güncelleme: 08.12.2025 - 19:11
        Vali Mustafa Koç başkanlığındaki toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Göksel Önder katıldı.

        İl genelinde terör örgütlerine yönelik 40 operasyon düzenlendiğini bildiren Vali Koç, "1 terörist yakalanmak suretiyle etkisiz hale getirilmiş, 3 şahıs gözaltına alınmış olup, 2 şahıs tutuklanmıştır. FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C gibi örgütlere yönelik ise 2 operasyon gerçekleştirilmiştir." dedi.

        Koç, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 3 operasyon düzenlendiğini, 2 kişinin tutuklandığını, ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik çalışmalarda ise 20 silahın ele geçirildiğini anlattı.

        Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 operasyonun gerçekleştirilerek, 49 olaya müdahale edildiğini ifade eden Koç, "Uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 16 kişiden 15'i tutuklandı. Hudut birliklerimiz ile emniyet ve jandarma personelimizin yürüttüğü özverili çalışmalar sonucunda 802 kilogram metamfetamin ele geçirilmiştir." diye konuştu.

        Koç, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle ilgili 19 operasyonda 14 kişinin tutuklandığını, 6 kişinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını, 1042 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiğini ve 10 araca da el konulduğunu sözlerine ekledi.

