        Ağrı'da Tendürek geçidinde ulaşım normale döndü

        Ağrı'da Tendürek geçidinde ulaşım normale döndü

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan yüksek rakımlı Tendürek geçidinde kar ve tipinin etkisini kaybetmesiyle ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 15:39 Güncelleme: 28.12.2025 - 15:39
        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan yüksek rakımlı Tendürek geçidinde kar ve tipinin etkisini kaybetmesiyle ulaşım normale döndü.

        Bölgede dün etkili olan kar ve tipi nedeniyle Doğubayazıt ile Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek geçidinin 2 bin 400 rakımlı Somkaya köyü mevkisinde ulaşım olumsuz etkilendi.

        Yolda mahsur kalan tırların kurtarılmasıyla ulaşım normale döndü, yolun kenarında kalan bazı tırları kurtarma çalışması devam ediyor.

        Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, bugün de bölgeye giderek sürücülere kumanya yardımında bulundu.

        Karayolları ekipleri de ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve genişletme çalışması yapıyor.

        Polis ve jandarma ekipleri de bölgede denetim yaparak sürücüleri uyarıyor.

