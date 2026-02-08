Ağrı Dağı'na zirve yapmak isteyen dağcıları kar ve tipi engeli

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapmak için gelen Adanalı 3 dağcı, kar ve tipi nedeniyle 3 bin 300 metreden dönmek zorunda kaldı.



Adana Kilikya Dağcılık Kulübü'nden profesyonel dağcılar Burhan Şahin, Cihan Çelik ve Kadir Çapkın, 5 bin 137 rakımlı yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı'na kış mevsiminde tırmanış için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi.



Perşembe günü sabahın erken saatlerinde sırtlarındaki 26 kiloluk kamp yükleriyle zorlu tırmanışa başlayan dağcılar, 8 saatlik zorlu yürüyüşün ardından 3 bin 250 metreye ulaşarak kamp çadılarını kurdu.



Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 40 saat çadırda hava tahminlerine göre uygun zamanı bekleyen ekip, zirveye ulaşmak için yeniden tırmanışa geçti.



Yer yer bir metreyi bulan kar ve tipide zor şartlar altında bir süre yürüyen ekip, olumsuz hava koşullarını göz önünde bulundurarak dün sabaha doğru dönüş kararı aldı.



Saatlerce süren zorlu yürüyüşün ardından mezraya inen ekip, buradan da araçla Doğubayazıt ilçesine, ardından Adana'ya döndü.



Dağcılardan Burhan Şahin, AA muhabirine, sıfır rakımdan geldiklerini ve Ağrı Dağı'na kışın tırmanmanın çok zor olduğunu söyledi.



Tırmanışla deneyim kazandıklarını belirten Şahin, "Hava durumuna bakarak geldik. Tüm planlarımıza rağmen bu sefer yine olmadı. Geçtiğimiz dönemlere nazaren çok fazla kar var ve batak durumda. Hem çıkarken hem de inerken insanı zorluyor, ayak burkulmasına karşı dikkatli olmak lazım. Affı olmayan bir iklime sahip. Şimdilik dönüyoruz, umarım önümüzdeki yıllarda buraya kış tırmanışını tekrar gerçekleştirmiş oluruz." diye konuştu.



Dağcı Kadir Çapkın ise daha önce kışın zirve tırmanışı yaptığını ve zorlu iklim koşulları nedeniyle bu sene geri dönmek zorunda kaldıklarını anlattı.



Dağcı Cihan Çelik de zirveye ulaşmak için çok beklediklerini ancak havanın çok kötü olduğunu dile getirdi.







