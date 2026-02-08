Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Çevresi karla kaplanan İshak Paşa Sarayı kışın da ziyaretçileri ağırlıyor

        Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, karla kaplanan görüntüsüyle kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 15:33 Güncelleme: 08.02.2026 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çevresi karla kaplanan İshak Paşa Sarayı kışın da ziyaretçileri ağırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, karla kaplanan görüntüsüyle kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.

        UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki tarihi yapı yılın her mevsimi ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

        Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen tarihi mekanın yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer alıyor.

        Mimari yapısında Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan saray, duvarlarındaki süslemeleriyle ziyaretçileri geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

        Tarihi yapı, kışın çevresini kaplayan kar örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Ağrı'da gerçekleştirilen Siyer Yarışmasına yüzlerce kişi katıldı
        Ağrı'da gerçekleştirilen Siyer Yarışmasına yüzlerce kişi katıldı
        Ağrı Dağı'na zirve yapmak isteyen dağcıları kar ve tipi engeli
        Ağrı Dağı'na zirve yapmak isteyen dağcıları kar ve tipi engeli
        Ağrı ve Iğdır'daki tefecilik operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
        Ağrı ve Iğdır'daki tefecilik operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
        Ağrı ve Iğdır'da tefecilik operasyonu: 19 gözaltı
        Ağrı ve Iğdır'da tefecilik operasyonu: 19 gözaltı
        GÜNCELLEME - Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
        Ağrılı boksör Sezgin Acar Türkiye üçüncüsü oldu
        Ağrılı boksör Sezgin Acar Türkiye üçüncüsü oldu