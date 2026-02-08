Çevresi karla kaplanan İshak Paşa Sarayı kışın da ziyaretçileri ağırlıyor

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan, Osmanlı döneminin önemli eserleri arasında yer alan İshak Paşa Sarayı, karla kaplanan görüntüsüyle kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor.



UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki tarihi yapı yılın her mevsimi ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.



Osmanlı'nın Lale Devri'nde inşa edilen tarihi mekanın yerleşkesinde cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonları yer alıyor.



Mimari yapısında Osmanlı, Selçuklu ile Barok ve Rokoko mimarilerinden izler taşıyan saray, duvarlarındaki süslemeleriyle ziyaretçileri geçmişe yolculuğa çıkarıyor.



Tarihi yapı, kışın çevresini kaplayan kar örtüsüyle güzel görüntüler oluşturdu.







