AKSA Doğalgaz Ağrı’da zam iddialarını yalanladı

Aksa Doğalgaz Ağrı’da doğalgaza zam yapıldığı iddialarını yalanlayarak, sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

AKSA Doğalgaz Ağrı Şubesi’nden yapılan yazılı açıklamada doğalgaza yapılacak zammın belirli kriterlerinin olduğunu bu zammı şirket olarak tek taraflı yapamadıkları vurgulandı.

Sosyal medya hesapları ve bazı haber sitelerinde yer alan iddiaların asılsız olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi “10.01.2020 tarihinden itibaren basında yer alan ”Doğalgaza zam” haberleri ile alakalı ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Doğalgaz sayış fiyatlarına yapılacak zamlar dağıtım şirketleri tarafından değil, BOTAŞ tarafından yapılmakta olup, bu fiyatlar doğrultusunda dağıtım şirketleri ilgili fiyatı güncelleyerek tüketicilere faturalandırmaktadır. Basında yer aldığı üzere ocak ayında BOTAŞ tarafından da doğalgaz fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Doğalgaz satış fiyatları 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmelğinin ilgili maddeleri uyarınca şirketimize ait web sitesi olan www.aksadogalgaz.com adresinden sürekli güncellenerek yayınlanmaktadır.Basında çıkan bu tür haberlere itibar edilmemesini, ilgili verilere şirketimizin 44 44 187 çağrı merkezimizi arayarak veya web sitemiz üzerinden istenilen bilgilere ulaşılabilineceğini değerli ağrı halkımızdan rica ederiz” denildi.

2019 ve 2020 faturalarının karşılaştırılarak herhangi bir farkın olmadığının görüleceğinin belirtildiği açıklamada “Aşağıda Aralık 2019 ve Ocak 2020 dönemlerine ait doğalgaz tüketim faturalarında açıkca görüleceği üzere doğalgaz satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Tüketim Bedeli / Düzeltilmiş tüketim =Doğalgaz satış fiyatı. Son olarak yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda şirketimizden herhangi bir resmi açıklama yapılmadan, basında yer alan haberlere kesinlikle itibar edilmemesi kamuoyuna arz olunur.” İfadeleri yer aldı.

AĞRI 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 05:52

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