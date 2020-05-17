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Başkan Sayan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor

İHA

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisinden çamaşır makinası talebinde bulunan vatandaşın evine çamaşır makinası götürdüğünde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Duvardaki çatlakların bezlerle kapatıldığını gören Sayan, "İnşallah üstesinden geleceğiz" dedi.

Başkan Sayan ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ediyor

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisinden çamaşır makinası talebinde bulunan vatandaşın evine çamaşır makinası götürdüğünde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Duvardaki çatlakların bezlerle kapatıldığını gören Sayan, "İnşallah üstesinden geleceğiz” dedi.
Belediye Başkanı Savcı Sayan, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gönüllü bir üyesi olarak her gün kapı kapı dolaşıp yardım dağıtıyor. Kendisinden özel olarak da yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayan Belediye Başkanı Savcı Sayan, kendisinden çamaşır makinası talebinde bulunan vatandaşın evine çamaşır makinası götürünce gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Duvar çatlaklarını bezlerle kapatan kadının evini görünce hüzünlenen Sayan, “Bizden çamaşır makinası talebinde bulunan kardeşimize makinayı götürünce karşılaştığımız manzara bizi şoke etti. 6 çocuğuyla yıllardır bu evde yaşam mücadelesi veriyor. Duvar çatlaklarını bezlerle kapatmış. Yani böyle bir yaşam. İnşallah üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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