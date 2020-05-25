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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı’da bayram günü çıkan yangında bir aile sokakta kaldı

İHA

Ağrı’da bayram günü çıkan yangında bir aile sokakta kaldı

Ağrı’da şiddetli rüzgarın da etkisi ile elektrik tellerinden çıktığı iddia edilen kıvılcımlar, iki katlı bir evin çatısında yangına sebep oldu. Yangında evi büyük zarar gören aile bayram günü ortada kaldı.
İddiaya göre, Merkez Kazım Karabekir Mahallesi Beşevler Caddesi'nde bulunan iki katlı bir evin çatısında rüzgarın etkisi ile elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, yangına sebep oldu. Yangının bildirilmesinin ardından Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait 3 itfaiye aracı kısa sürede mahalleye ulaşırken, ekipler bir süre ARAS EDAŞ ekiplerinin elektrik tellerindeki enerjiyi kesmesini bekledi. Çatıdaki yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde büyük maddi hasar oluştu.
Can kaybının yaşanmadığı yangında evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten Halil Daşdemir, bayram günü ailesi ile birlikte sokakta kaldığını söyledi. Yüksek gerilim hattından çıkan kıvılcımların yangına neden olduğunu vurgulayan 4 çocuk babası Daşdemir “Benim evim yüksek gerilim hattından dolayı tamamen yandı. Bayram günü ailemle birlikte ortada kaldık. Gidecek hiçbir yerimiz yok. Çoluk çocuk hep perişan olduk. Ben devletten yardım istiyorum. Şu an ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Bayram günü dışarıda kaldık. Maddi durumum da yok. Şu anda 50 bin lira borcum var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu anda çoluk çocuk hep dışarıdayız. Bitmiş durumdayım“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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