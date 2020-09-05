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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrı'ya 141 doktor atandı

İHA

Ağrı'ya 141 doktor atandı

Sağlık Bakanlığı'nca yapılan uzman doktor kurası sonucu Ağrı'ya 50'si uzman hekim ile 91'i pratisyen hekim olmak üzere toplamda 141 hekimin ataması gerçekleşti.
Yapılan atamalar sonucu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 49 hekim, Patnos Devlet Hastanesi'ne 23 hekim, Doğubayazıt Devlet Hastanesi’ne 34 hekim, Diyadin Devlet Hastanesi’ne 5 hekim, Hamur İlçe Devlet Hastanesi’ne 5 hekim, Tutak İlçe Devlet Hastanesi’ne 10 hekim, Taşlıçay İlçe Devlet Hastanesi’ne 3 hekim ve Eleşkirt İlçe Devlet Hastanesi’ne 12 hekim olmak üzere toplamda 141 hekim atandı.
Hekim atamaları hakkında konuşan Ağrı Valisi Dr. Osman Varol: " Aramıza yeni katılan tüm hekimlerimize başarılar diliyor ve atamalarının yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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