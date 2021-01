Atlarını battaniyeye sararak dondurucu soğuklardan koruyorlar

Dondurucu soğukların etkisini iyice arttırdığı Ağrı’da geçimlerini at arabacısı olarak sağlayan vatandaşlar, atlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sarıyor.

Kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı’da dondurucu soğukların etkisini arttırmasıyla beraber hayat durma noktasına geldi. Soğuğun hüküm sürdüğü kentte geçimini at arabaları ile nakliyecilik yaparak sağlayan vatandaşlar ise atlarını dondurucu soğuklardan koruyabilmek için battaniye ile sarıyor. Eski Van Caddesi'nde sabahın erken saatlerinde müşteri bekleyen vatandaşlar eksi 20 dereceyi bulan soğuklardan korunmak için ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.



“Kış mevsiminde gerçekten çok zor şartlar altında çalışıyoruz”

8 yıldır at arabacılığı yaparak 9 kişilik ailesinin geçimini sağlayan Nuri Aslan, kış mevsiminin Ağrı’da çok sert geçtiğini ve bu nedenle ekmek kapısı olan atları soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardıklarını söyleyerek, “Yaklaşık 8 senedir bu işi yapıyorum. Bu kış mevsiminde gerçekten çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Malum kış başladı, biz de çok soğuk olduğu için atlarımızı battaniye ile örtüyoruz, hayvanlar üşümesin diye. Çok çetin geçiyor buranın kışları. Ama mecburuz bu işi yapmaya. Burada yaklaşık 27 kişi at arabacılığı yapıyor. 7 çocuğa bakıyorum ben. 9 nüfusum var. Bu şekilde geçimimizi sağlıyoruz. Yük götürüp getiriyoruz. Çimento, demir, un, yem gibi malzemelerin nakliyeciliğini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

