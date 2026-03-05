Canlı
        Ağrı'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Ağrı'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Ağrı'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 05.03.2026 - 23:52
        Ağrı'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Ağrı'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Vali Konağı Caddesi'nde M.V. karşılaştığı İ.V'yi tabancayla ateş ederek yaraladı. Bu sırada yoldan geçen T.Y.Ç. de isabet eden kurşun nedeniyle hafif yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Şüpheli M.V. olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

