        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı Valisi Bozkurt, yetim çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya geldi

        Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, "Dünya Yetimler Günü" programı kapsamında yetim çocuklar ve aileleriyle iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, "Dünya Yetimler Günü" programı kapsamında yetim çocuklar ve aileleriyle iftar yaptı.


        Valilik koordinesinde hayırsever iş insanı ve Türk Kızılay'ın desteğiyle her yıl ramazan ayının 15. günü kabul edilen "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla Öğretmenevinde iftar programı düzenlendi.


        Vali Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, ailelerle yakından ilgilenip çocuklarla sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.


        Vali Bozkurt, burada yaptığı konuşmada, çocuklar ve aileleriyle iftarda bir araya gelmelerinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.


        Allah'ın her zaman yetimleri koruyup kolladığını dile getiren Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Bizler de inşallah burada görev yaptığımız süre zarfında sizlerle her zaman bir araya geleceğiz arkadaşlarımız şahitlerdir. İlk göreve başladığım günlerde ilimizde kaç yetiminiz, kaç öksüz ailemiz var, hem ilçelerimiz hem merkezimizde bu sayıyı istemiştim. Tek tek şu an elimizde ailelerimizin isimleri var. Bundan sonra da kendileriyle daha yakın görüşeceğim. Yeri gelecek onları evimizde misafir edecek, onlarla hasbihal edeceğiz. Yeri gelecek biz onların ziyaretlerine gideceğiz. Bundan sonra da inşallah hep bir arada yakın olacağız."

        Doğubayazıt ilçesinde de Türk Kızılay Şubesince yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaymakam Murat Ekinci ve Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, çocuklarla iftar yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

