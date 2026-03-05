Canlı
        Haberler Yerel Haberler Ağrı Haberleri Haberleri

        Ağrı'da lise öğrencileri öğretmenlerine çiçek hediye etti

        Ağrı'da Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi öğrencileri, üzerinde "Öğretmene el kalkmaz, eli öpülür" yazılı çiçek hediye etti.

        Giriş: 05.03.2026 - 16:40
        Ağrı'da lise öğrencileri öğretmenlerine çiçek hediye etti

        Ağrı'da Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi öğrencileri, üzerinde "Öğretmene el kalkmaz, eli öpülür" yazılı çiçek hediye etti.

        İl merkezindeki lisenin 12-F sınıfı öğrencileri, bir süre önce İstanbul Çekmeköy'de lisede bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'in acısını yaşayan öğretmenlerine moral vermek için çalışma yaptı.

        Öğretmen Naciye Mert'in koordinesinde öğrenciler, üzerinde "Öğretmene el kalkmaz, eli öpülür" yazılı çiçekler hazırladı.

        Hediye edilen çiçeklerle duygulanan öğretmenler, öğrencilere teşekkür etti.

        Okul Müdürü Mehmet Emin Karaoğlan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, okulda kelimelerin kifayetsiz kaldığı ancak kalpten kalbe giden o en derin bağın somutlaştığı çok özel bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

        Öğrencilerce üzerinde "Öğretmene el kalkmaz, eli öpülür" notuyla öğretmenlere çiçek hediye edildiğini dile getiren Karaoğlan, "Her bir çiçek, sadece bir nezaket göstergesi değil, şiddete karşı dikilen bir duruşun, sevginin ve vefanın en güzel nişanesidir. Sevgili 12-F öğrencileri, sizlerin bu sağduyusu, bizlere neden bu mesleği seçtiğimizi ve neden her birinizin üzerine titrediğimizi bir kez daha hatırlattı. Şiddetin karanlığına karşı nezaketin ışığını tutan bu tavrınız, sadece biz öğretmenlerinizi değil, tüm toplumun vicdanını teselli edecek kadar kıymetlidir. Sizin gibi bilinçli ve erdemli gençler yetiştirmek bizim en büyük kazancımızdır."

