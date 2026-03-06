Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi

Ağrı'nın yüksek rakımlı köylerinde kilometrelerce uzunluktaki menderesler kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Kentin kuzeyinde yüksek rakımlı bölgedeki Aşağıkent ile Ortakent köylerinde bulunan menderesler, kışın hayvanların su ihtiyacını karşılıyor. Yaz aylarında yaylacıların çevresine çadır kurup hayvancılık yaptığı mendereslerin bulunduğu bölgede, bu yıl kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. Kilometrelerce uzunluktaki menderesler ve çevresindeki karlı dağlar, dronla görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ağrı haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ağrı Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.