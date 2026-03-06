Canlı
        Ağrı Haberleri

        Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi

        Ağrı'nın yüksek rakımlı köylerinde kilometrelerce uzunluktaki menderesler kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Ağrı'da karla kaplı menderesler havadan görüntülendi

        Ağrı'nın yüksek rakımlı köylerinde kilometrelerce uzunluktaki menderesler kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.


        Kentin kuzeyinde yüksek rakımlı bölgedeki Aşağıkent ile Ortakent köylerinde bulunan menderesler, kışın hayvanların su ihtiyacını karşılıyor.

        Yaz aylarında yaylacıların çevresine çadır kurup hayvancılık yaptığı mendereslerin bulunduğu bölgede, bu yıl kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı.

        Kilometrelerce uzunluktaki menderesler ve çevresindeki karlı dağlar, dronla görüntülendi.

