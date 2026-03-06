Canlı
        Ağrı'da YEDAM danışanlarının el sanatı eserleri sergilendi

        Ağrı'da, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) danışanları tarafından hazırlanan el sanatı eserleri sergilendi.

        Yeşilay Ağrı Şubesince, 1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında YEDAM atölyelerinde danışanların filografi, ahşap yakma, resim ve boyama gibi farklı tekniklerle hazırladığı eserlerin sergilenmesi amacıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yaşam Merkezi'nde program yapıldı.

        Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi rektör yardımcıları Prof. Dr. Yakup Karataş ve Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu ile Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Cihangir Aslan, kurdele keserek serginin açılışını yaptı.

        Başsavcı Çalış ve beraberindekiler, sergideki resimleri inceledi, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Yeşilay Ağrı Şube Başkanı Aslan, AA muhabirine danışanların birbirinden güzel eserler ürettiğini söyledi.

        Bu kapsamda çeşitli etkinlikler yapmaya devam edeceklerini belirten Aslan, şöyle konuştu:

        "YEDAM'da oluşturduğumuz atölyelerde danışanlarımızın elinden hayata umut olsun diye yapmış olduğu eserleri burada sergiledik. Bu başarının gizli kahramanları burada olmasa bile ürettikleri eserler sergileniyor. Yeşilay olarak 5 bağımlılık alanında hizmet veriyoruz. Alkol, kumar, tütün, teknoloji ve uyuşturucu madde bağımlılığı alanında YEDAM'da ücretsiz ve gizlilik ilkesiyle hizmet veriyoruz."



