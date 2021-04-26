Ağrı'da silahlı kavga: 1 ölü, 12 yaralı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Karatoklu köyünde akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada ağır yaralanan Ö.E. olay yerinde hayatını kaybetti. Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan 12 yaralıdan 3'ünün de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Köyde yoğun güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.