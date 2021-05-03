Fotoğraf tutkunları Murat Kanyon’unu mesken tuttu

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Murat Kanyonu Olarak Adlandıran bölgede bulunan mesire alanı görsel güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Diyadin Belediyesi tarafından yapılan Millet Bahçesi Mesire Alanı piknik, özellikle yeni evlenecek olan çiftlerin ilgi odağı haline geldi. Gelin ve damatların fotoğraflarını çekmek için tercih ettikleri bölge, doğa fotoğrafı tutkunları içinde eşsiz bir manzara sunuyor.

İlçede fotoğrafçılık yapan Avşin Öner, pandemi sürecinde fırsat buldukça doğaya çıkıp fotoğraf çekmeye çalıştığını belirterek, “Murat Kanyon’u olarak adlandırılan bu bölge, manzarasıyla gerçekten göz kamaştırıyor. Ben de fırsat buldukça bu bölgeye gelip doğa fotoğrafları çekiyorum” ifadelerine yer verdi.

Doğa ortamında dış çekim yapan gelin ve damat Gerçekten çok mutlu olduklarını dile getirerek. Doğa ortamında dış çekimler yaptık, çok güzel oldu ifadelerini kullandı.

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