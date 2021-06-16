Vali Varol, “Mesleki Eğitimde 1.000 Okul Projesi” Kapsamında Düzenlenen Sergiyi Ziyaret Etti

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, “Mesleki Eğitimde 1.000 Okul Projesi” kapsamında düzenlenen sergiyi ziyaret etti.

Vali Varol, Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özmüş, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda günün ve projenin önemine binaen Protokol konuşmaları yapıldı. Meslek liselerinin memleket meselesi olduğunu vurgulayan Vali Varol, “Proje kapsamında ilimizde 6 okulumuz var. Bizler meslek liselerimizi çok önemsiyor, bu 6 okulumuzda meslek liselerinin etkinliğini arttırmak için yürütülen faaliyetlerin çok anlamlı ve değerli olduğunu biliyoruz. “ dedi.

Daha sonra çocuklar tarafından sergilenen halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi ile program sürdü. Ardından standları ziyaret eden Vali Dr. Osman Varol, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılında hayata geçirilerek mesleki eğitimin kalitesinin arttırılması ve öğrencilerin gelişiminin çok boyutlu olarak desteklenmesinin amaçlandığı “Mesleki Eğitimde 1.000 Okul Projesi” kapsamında sanat, kültür, spor ve bilimsel açıdan desteklenen meslek lisesi öğrencilerimiz tarafından ortaya konan eserleri büyük bir ilgi ile inceledi.

Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Anadolu Lisesinde açılan sergide projenin amacına ulaştığını görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Vali Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin’den proje kapsamında ilimizde yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi aldı.

Vali Varol, öğrencilerle bir süre sohbet edip eserleri dolayısıyla tebrik ederek eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.

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