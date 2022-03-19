Ağrı’da kuyumcuya silahlı saldırı: 1 yaralı

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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kuyumcuya giren maskeli hırsızın iş yeri sahibine yaptığı silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede kuyumculuk yapan Kazım Aytaç'ın dükkânına yüzü maskeli bir kişi girdi. İş yerine giren maskeli şahıs, susturucu taktığı tabancasıyla Aytaç’a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, birçok yerinden yaralanan Kazım Aytaç, Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aytaç’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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