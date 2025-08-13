Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam AGS sonuçları son dakika açıklandı! 2025 ÖABT ve Akademi Giriş Sınavı AGS sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı

        AGS sonuçları son dakika açıklandı! 2025 ÖABT ve Akademi Giriş Sınavı AGS sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı

        MEB Akademi Giriş Sınavı AGS ve ÖABT sonuçları heyecanla bekleyiş sona erdi. Hem ÖABT hem de AGS sınav sonuçları ÖSYM sitesinden duyuruldu. Milli Eğitim Akademisine kabul edilecek öğretmen adaylarının belirlenmesinde önemli bir adım olan bu sınava, bu yıl toplam 411 bin 805 aday katıldı. Öğretmen adaylarının merakla beklediği sınav sonuçları 13 Ağustos 2025 (bugün) erişime açıldı. Peki AGS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte ÖABT ve Akademi Giriş Sınavı AGS sonuçları ÖSYM sorgulama ekranı ve tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 10:13 Güncelleme: 13.08.2025 - 10:13
        1

        AGS sonuçları sorgulaması başladı. Adaylar AGS ve ÖABT sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile öğrenebilecek. 2025 yılında ilk kez düzenlenen MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonrası, sonuçlar için heyecanlı bir bekleyiş sona erdi. Sınav 13 Temmuz’da tamamlanmış akabinde sorular ve cevaplar duyurulmuştu. Peki AGS sonuçları sorgulaması nasıl ve nereden yapılır?

        2

        SON DAKİKA AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

        13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın (2025-MEB-AGS), 2025 Akademi Giriş Sınavı (2025-AGS) ile 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2025-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 13 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecektir.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI

        MEB AGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        Adaylar AGS ve ÖABT sınav sonuçlarını ÖSYM sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile öğrenebilecek.

        2025-MEB-AGS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        SORULAR VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

        Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Temmuz'da yapılan AGS oturumunun ardından soruları ve cevap anahtarını erişime açtı. Böylece adaylar, sınav performanslarını resmi açıklamadan önce değerlendirme imkanı buldu.

        3

        2025 MEB AGS PUAN HESAPLAMA

        AGS'de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

        ÖABT'de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her test için ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır.

        4

        Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham 19 puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Her test/alt test için hesaplanan standart puanlar aşağıda tabloda yer alan ağırlıklandırma oranları dikkate alınarak toplanacak ve Ağırlıklı Puanlar bulunacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
