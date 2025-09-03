Ağustos ayı enflasyon rakamları 2025 açıklandı! TÜİK TÜFE-ÜFE Ağustos ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
2025 Ağustos ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından son dakika açıklandı. Ağustos ayı enflasyon verileri rakamları ile ev ve iş yeri sahipleri ile kiracıların merakla beklediği 2025 Eylül ayı kira artış oranı belli oldu. Yılın sekizinci enflasyon verisi, milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammını belirlemede kritik önem taşıyor. Peki, TÜİK verileri ile 2025 Ağustos ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Ağustos ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar…
2025 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
2025 Ağustos ayı enflasyon rakamları, 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, ağustosta aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda yüzde 32,95 oldu.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %32,95 arttı, aylık %2,04 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %25,16 arttı, aylık %2,48 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,48 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %20,62 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %25,16 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %26,28 artış gösterdi.
AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Eylül Çarşamba günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin ağustosta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,79 oldu. Ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,20 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,79) bir önceki ay yüzde 33,52 olan yıllık enflasyonun yüzde 32,63'e ineceği öngörülüyordu.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ağustos ayı itibarıyla yüzde 29,70 olmuştu.
İLK 7 AYIN ENFLASYON RAKAMLARI
Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 1,37 artış göstermiş, yıllık bazda ise yüzde 35,05'e gerilemişti.
Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat'ta yüzde 2,27, Mart'ta yüzde 2,46, Nisan'da yüzde 3 ve Mayıs'ta yüzde 1,53 olarak gerçekleşen TÜFE'deki aylık değişimler, yılın ilk yarısını yüzde 35,05'lik yıllık enflasyon oranıyla tamamlamıştı.