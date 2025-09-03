Habertürk
Habertürk
        KİRA ZAMMI EYLÜL 2025 SON DAKİKA: TÜİK TÜFE verileri ile Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç? Konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama

        Kira zammı hesaplama Eylül 2025: TÜİK TÜFE verileri ile Eylül ayı kira artış oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?

        Eylül ayı kira artış oranı 2025 son dakika belli oldu. Bilindiği üzere kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine dayanarak hesaplanıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı ve böylece Eylül ayı kira zammı belli oldu. Bu noktada bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar ''TÜFE Eylül ayı kira artışı oranı ne kadar oldu, yüzde kaç?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, TÜİK verileri ile Eylül ayı konut ve iş yeri kira artış oranı hesaplama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.09.2025 - 10:17 Güncelleme: 03.09.2025 - 10:17
        1

        Eylül ayı kira artış oranı 2025 TÜİK son dakika açıklaması ile belli oldu. Ağustos ayı enflasyon rakamları, bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Ağustos enflasyonu ile birlikte TEFE - TÜFE verileri belli oldu ve Eylül ayı kira zammı netleşti. Bu noktada ‘’2025 Eylül kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu, hesaplama nasıl yapılır?’’ soruları bu ay sözleşme yenileyecek olan ev ve işyeri sahipleri ile kiracıların gündeminde yerini aldı. İşte, TÜİK TÜFE verileri ile konut ve iş yeri için Eylül ayı kira artış oranı hesaplama.

        2

        2025 AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı.

        Buna göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %39,62 artış olarak gerçekleşti.

        3

        2025 AĞUSTOS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

        Ağustos ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Böylece Eylül ayında konut ve iş yerleri için uygulanabilecek tavan zam oranı ortaya çıktı.

        12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kirada tavan zam oranı yüzde 39,62 oldu.

        Kirada uygulanabilecek tavan zam oranı, TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle birlikte ortaya çıkan 12 aylık enflasyon ortalamasıyla belirleniyor.

        4

        EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2025

        Mevcut kira bedeli: 15.000 TL

        Kira zam oranı: %39,62

        Kira zam bedeli: 5.943 TL

        Yeni kira bedeli: 20.943 TL

        5

        ZAM HANGİ VERİYE GÖRE YAPILIYOR?

        Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılır.

        İşyerleri içinse zam oranı sözleşmede belirlenen oran kadar olabiliyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden biri oranında artış yapılacağı yazıyorsa o zaman kira artışının yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan ilgili endeksinin değişim oranına bakılarak hesaplanır. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda kiraya zam yapma hakkına sahip. Örneğin artış Ekim'de ayında yapılacaksa TÜİK'in o yılda ilgili endeks için açıkladığı Eylül ayı verisine bakılır.

        6
        Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı
        Ağustos ayı enflasyon oranı açıklandı
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
