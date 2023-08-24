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        Haberler Gündem Hava Durumu Ağustosun son haftası da çok sıcak! - Son dakika hava durumu

        Dikkat çeken sıcaklık uyarısı: Ağustosun son haftası bir ay gibi uzun sürebilir

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hafta sonu beklenen hava durumunu kaleme aldı. İstanbul'da bunaltan sıcakların birkaç gün daha süreceğine dikkat çeken Öztel, "Ağustos'un bu son haftası kimine göre bir ay gibi uzun gelebilir" ifadelerini kullandı

        Hüseyin Öztel
        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 24.08.2023 - 17:09 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:14
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        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
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        Hafta başından bugüne yaşadığımız Çanakkale orman yangınları şimdilik kontrol altına alınmış görünüyor. Yangın başlamadan önce hava koşulları ülkenin kuzeybatısında (Marmara ve Kuzey Ege’de) kuvvetli rüzgarlı ve güneşliydi. Sıcaklık da 35°C’yi yine aşmıştı.

        Aslında bir süre serinledikten sonra yeniden üzerimize gelen Basra kökenli sıcak hava bu kez daha çok Ege, Marmara ve İç Anadolu’nun batısını etkiledi. Son 72 saat içinde sıcaklıklar yeniden 40°C’ye dayanırken bunaltıcılık arttı. Geçtiğimiz hafta ise güneydoğu ve İç ile Doğu Anadolu sıcak hava dalgasının pençesindeydi. Bu hafta çok önemli bir değişiklik olmadı, Anadolu yine gölgede 38-39°C sıcaklıkta güneşli günler geçiriyor.

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        Orman yangınları başlamadan önce, meteoroloji bize sinyal veriyor. Riskin kırmızı seviyede olacağı günler orta vadede kendini hava tahminlerinde belli ediyor. Kuzey Ege gibi insanların yazın sık kullandığı, kendini doğaya saldığı yeşil alanlarda risk sürüyor.

        Hava sıcaklıkları bu hafta sonu yine yüksek seyredecek, pazar günü Muğla-İzmir çevresinde biraz yağabilir. Yağmur az da olsa topraklara iyi gelecek, kırsalda durum yine çıtır çıtır. Yakınından geçtiğimiz veya uğradığımız yeşil alanları böylesi rüzgarlı, kuru ve aşırı sıcak günlerde özenle korumak zorundayız.

        Genel olarak meteorolojik durumlar orman yangınları ile çok güçlü bir ilişki içinde, yangın riski yükselen alanları ve tarihleri bir süre öncesinden kestirebiliyoruz. Fakat bir kez başladıktan sonra kontrol altına alınması ne kadar zor, bunu hepimiz görüyoruz. Konu yangının hiç başlamaması. Başta orman işçileri olmak üzere, yangınların söndürülmesinde emeği geçen, bu en sıcak cephede savaşan herkese bin teşekkür etmeli. Ancak her seferinde bu insanların olağanüstü çabasına başvurmak doğru mu, bu insanların kendi aileleri yok mu gibi sorular akla geliyor.

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        Orman içinde yaşamış, orayı evi ve güzel komşularıyla bir yurt bilmiş kim bilir hangi sayıda eşsiz canlı yanarak ya da dumandan zehirlenerek can veriyor. Bazen bildiğimiz şeyleri birilerinin hatırlatmasında yarar var. İyi söndürülmemiş basit bir izmarit dahi büyük bir orman yangını çıkartabilir. Bunun daha kırık şişesi, mangalı, kutlaması havai fişek vb gibi yanıcı hareketleri, kasıtlı sebepleri var. Bunların hepsi var olan riski kaçınılmaz olarak bir yangına dönüştürebilir. Çanakkale’ye ve hepimize tekrar geçmiş olsun.

        İstanbul’da sıcak havalar ve malum bunaltıcılık sürüyor. Gece bastıran o nemli hava hissi ile uykular yine kaçabilir. İstanbul cumartesi tahmini 34°C, pazar ise 32°C. Bunaltıcılık etkisi ile hissedilen sıcaklık ise tahmini 42-44°C. Öğlen güneşinde efor gerektiren faaliyetler yapmamakta yarar var. Ağustosun bu son haftası kimine göre bir ay gibi uzun gelebilir. (Eyyamı bahur the originals, sizlere acele etmeyin asıl bahur ağustos sonları demiştik)

        Pek fazla yağmur yok ama Pazar günü güney Ege’de, pazartesi doğu bölgelerde sağanak yaz yağmurları görebiliriz. Uzun süredir 40°C’lerde seyreden Ankara havası, hafta sonu 34-35°C’lerde güneşli görünüyor.

        Fotoğraflar: İHA

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        #son dakika
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