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Ağustosta Ege'nin ihracatı yüzde 7 arttı

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) ağustos dönemi ihracatı, yüzde 7 artarak 1 milyar 446 milyon dolardan 1 milyar 548 milyon dolara yükseldi

Ağustosta Ege'nin ihracatı yüzde 7 arttı
Ağustosta Ege'nin ihracatı yüzde 7 arttı
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AA

EİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik, 2022 yılının geride kalan üçte ikilik diliminde ihracatını yüzde 18 geliştirerek 10 milyar 331 milyon dolardan 12 milyar 195 milyon dolara çıkardı.

Ağustos ayında EİB'den yapılan sanayi ürünleri ihracatı yüzde 2'lik yükselişle 869 milyon dolardan 883 milyon dolara ilerlerken tarım ürünleri ihracatı yüzde 17'lik artışla 474 milyon dolardan 554 milyon dolara çıktı.

Madencilik sektörü de, yüzde 7'lik gelişimle ihracatını 103 milyon dolardan 110 milyon dolara taşıdı. EİB bünyesinde 12 ihracatçı birliğinin 9'unda 2021 yılı Ağustos ayına göre ihracatını artırırken, 3 birliğin ihracatında düşüş görüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracatta AB'deki resesyon beklentilerine rağmen ağustos ayındaki 1 milyar 548 milyon dolarlık performansın Egeli ihracatçıların başarısı olduğunu belirtti.

HEDEF 18 MİLYAR DOLAR

EİB olarak 2022 yılı sonu için belirledikleri 18 milyar dolar ihracat hedefine temmuz ayında ulaştıklarını aktaran Eskinazi, "Türkiye küresel bir tedarikçi olması yanında Türk ihracatçılarının dünya pazarlarındaki çalışkanlığı bu başarıyı getirdi. İhracatçı olarak ihracat hedeflerimizi tutturabilmek için finansman desteğine ihtiyacımız olduğunu bir kez daha yüksek sesle dillendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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