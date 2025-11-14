Ah O Günler yeni bölümüyle yayında: Burcu Hakyemez ile voleybolun perde arkası!
HT Spor Youtube ekranlarında yayınlanan Şeyma Nur Gani'nin sunduğu 'Ah O Günler' programının bu haftaki konuğu yılların voleybolcusu Burcu Hakyemez oldu. Burcu Hakyemez kariyerinde kendisini efsaneleştiren anları ve kariyer basamaklarını anlattı.
Giriş: 14.11.2025 - 19:40 Güncelleme: 14.11.2025 - 19:40
Eski voleybolcu Burcu Hakyemez, kariyerinde yaşadığı unutulmaz anlarını anlattı.
