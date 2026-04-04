Ahırda akıma kapılan Miran hayatını kaybetti
Batman'da ahırda elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti
Giriş: 04.04.2026 - 15:17
PRİZDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI
Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkeze bağlı Oymataş köyü Ünlüce mezrasında meydana geldi. Evlerinin yanındaki ahıra giren Miran Tutar, temas ettiği prizde elektrik akımına kapıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yaralanan Tutar, yakınları tarafından BatmanEğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Miran Tutar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Miran Tutar’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
