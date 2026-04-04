Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Ahırda akıma kapılan Miran hayatını kaybetti

        Ahırda akıma kapılan Miran hayatını kaybetti

        Batman'da ahırda elektrik akımına kapılan 12 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2026 - 15:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elektrik akımına kapılan çocuk öldü

        Batman'da girdiği ahırda elektrik akımına kapılan Miran Tutar (12), hayatını kaybetti.

        PRİZDE ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında merkeze bağlı Oymataş köyü Ünlüce mezrasında meydana geldi. Evlerinin yanındaki ahıra giren Miran Tutar, temas ettiği prizde elektrik akımına kapıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yaralanan Tutar, yakınları tarafından BatmanEğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Miran Tutar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Miran Tutar’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşi için araba süsledi, yazdığı şiirle aşkını haykırdı

         Düzce'de yaşayan 86 yaşındaki Adem Karagülle, 55 yıllık hayat arkadaşı Dilber Karagülle için unutulmaz bir yıl dönümü sürprizi hazırladı. Süslediği gelin arabası ile eşinin karşısına çıkan ve ona kendi yazdığı romantik aşk şiirini okuyan Karagülle, "Çocuk gibi heyecanlıyım, kendimi 25 yaşında hisse...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy İstanbul'da
        Zelenskiy İstanbul'da
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Boğazlar, bombalar ve mesajlar
        Boğazlar, bombalar ve mesajlar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet (CANLI)
        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet (CANLI)
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!