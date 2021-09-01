Site kapıcısı tutuklandı! İğrenç olay!

Bursa'da, pazartesi günü Mudanya ilçesi Güzelyalı Mahallesi´nde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Aydın Haydar (56), kapıcılık yaptığı sitenin havuzuna giren 12 yaşındaki 2 kız çocuğunu taciz etti.
ÇOCUKLARIN AİLELERİ ŞİKÂYETÇİ OLDU
DHA'da yer alan habere göre çocukların durumu anlatması üzerine aileler, İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne giderek, Aydın Haydar´dan şikayetçi oldu.
ÇOCUKLARIN İFADELERİ ALINDI
Bunun üzerine Aydın Haydar, gözaltına alındı. Kız çocukları, pedagog eşliğinde verdikleri ifadede, Haydar´ın kendilerine dokunduğunu söyledi.
"TACİZ ETMEDİM, İFTİRA" DEDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Haydar, adliyeye sevk edildi. Haydar, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kimseyi taciz etmedim, iftira. Hayatım boyunca yapmadım" dedi.
Haydar, çıkarıldığı mahkemece `çocuğa karşı cinsel taciz´ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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