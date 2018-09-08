Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye ile Rusya arasında oynanan UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup maçında, tribünlerde Türk bayraklarının yere atıldığı yönündeki paylaşımlara tepki göstererek, "Bir toplumu en güçlü olduğu yerden kalleşçe vurmaya çalışmak yapılabilecek en aptalca hatadır" ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trabzon'da oynanan karşılaşmada tribünlerde bayrakların maç başlamadan önce rüzgar nedeniyle düştüğünü ve sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.

Ağaoğlu'nun paylaşımında, şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada dün geceden beri paylaşılarak şehrimiz ve taraftarımız üzerinde olumsuz bir algı yaratılmaya çalışılan fotoğraflara şöyle bir dikkatlice bakalım. Koltuk üzerlerinde ve yerde, bayrak ve federasyonun dağıttığı paketlerin haricinde tek bir çöp parçası dahi yok. Yani fotoğrafların maç öncesi çekildiği apaçık ortadayken, rüzgarın suçunu taraftarımızın üstüne yükleyerek olumsuz bir algı yaratma çabalarının hangi prematüre beyinlilerin ürünü olduğunu anlamak çok da zor değil. Bu düşünce içerisinde olan zavallılar şunu iyi bilsinler ki bir toplumu en güçlü olduğu yerden kalleşçe vurmaya çalışmak yapılabilecek en aptalca hatadır."

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