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Ahmet Bozali kimdir?

Ekranlardan tanıdığımız sima Ahmet Bozali hayatı hakkında kimdir bilgileri merak ediliyor. İşte kısaca hayatı...

Ahmet Bozali

Ahmet Bozali kimdir, nereli, kaç yaşında, AhmetBozali'nin, boyu kaç, burcu ne, kilosu kaç, Ahmet Bozali’nin mesleği nedir, Ahmet Bozali evli mi, bekar mı, sevgilisi var mı, Ahmet Bozali’nin çocuğu var mı, ailesi kim, Ahmet Bozali’nin Biyografisi, Ahmet Bozali hangi dizilerde rol aldı, Ahmet Bozali hiç bir filmde rol aldı mı? Gibi merak ettiğiniz soruların cevaplarına buradan ulaşabilirsiniz

Doğum Tarihi: 26.10.1974

Nereli: Trabzon

Kaç Yaşında: 46

Boyu Kaç: 1.70 cm

Kilosu: 75 kg

Burcu: Akrep

Mesleği: Dizi ve Film Oyuncusu

Ahmet Bozali’nin Biyografisi

AhmetBozali, 26 Ekim 1974 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. Sanatçı özel hayatı ile pek fazla gündemde yer almazken, oyunculuktaki başarısı ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Sosyal medyada hiçbir paylaşımda bulunmamaktadır.

AhmetBozali, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.

Duygularını canlandırdığı karaktere geçirmesi başarısını ortaya çıkartmıştır. Rol aldığı dizilerde ve filmlerde izleyicilerin de beğenisini kazanmıştır. Hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamayan AhmetBozali, sadece mesleği ve sanatı ile tanınmak istemiştir. Özel hayatını gerçekten özel yaşamak isteyen sanatçımızın bu tercihi toplum tarafından saygı ile karşılanmaktadır. Birbirinden güzel ve farklı projelerde yer almaktadır. Düzgün ve kaliteli seçimleri ile de dikkat çekmektedir.

AhmetBozali, Televizyon izleyicilerinin karşısına ilk olarak 1995 yılında ekranlara gelen ve uzun soluklu bir yapım olan “Çiçek Taksi” ile çıkmıştır.

RolAldığıDiziler Ve Filmler:

  • Çiçek Taksi – 1995
  • Tatlı Hayat – Polis – 2001
  • En Son Babalar Duyar – 2002
  • Seni Yaşatacağım – 2002
  • Sırlar Dünyası / Sır Kapısı – 2002
  • Büyümüş de Küçülmüş – Bölüm Oyuncusu – 2003
  • Parmak İzi – 2003
  • Hayat Bilgisi – 2003
  • Evli ve Çocuklu – 2003
  • Çemberimde Gül Oya – 2004
  • Kapkaç – TV Filmi – 2004
  • Gizli Dünyalar – 2004
  • Cennet Mahallesi – Pazarcı Çetin – 2004
  • Aşkın Mucizeleri – 2004
  • Zeynep – Osman – 2005
  • Emret Komutanım – Gani – 2005
  • Arka Sokaklar – Bölüm Oyuncusu – 2006
  • Eksi 18 (Bölüm Oyuncusu)- 2006
  • Gemilerde Talim Var – 2007
  • Doktorlar – Kubilay – 2007
  • Doludizgin Yıllar – Kahya – 2008
  • Kavak Yelleri – Yalçın – 2008
  • Pak Panter Bakan Özel Kalemi – Sinema Filmi – 2010
  • Geniş Aile – Hulki- 2010
  • Sudan Sebepler – 2011
  • Şevkat Yerimdar – İmam Sadık – 2017

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