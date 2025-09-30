Ahmet Çalık ve Jota unutulmadı!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılılar taraftarlar, trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık ile Liverpool futbolcusu Diogo Jota andı. Öte yandan İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e de destek verildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, evinde İngiltere ekibi Liverpool'u konuk etti.
AHMET ÇALIK VE JOTA UNUTULMADI
Trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı futbolcu Ahmet Çalık ile Liverpool futbolcusu Diogo Jota anıldı.
Maç öncesinde stadyumdaki skor tabelasına fotoğrafı verilen Jota için, "Kalbimizdesin Diogo, asla unutulmayacaksın" anonsu yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Portekizli futbolcuyu alkışla yad etti.
Galatasaraylı taraftarlar, kuzey kale arkasında Ahmet ve Jota için, "Huzur içinde yatın" ve "Sizi asla unutmayacağız" ifadelerinin yer aldığı pankartlar açtı.
SARI-KIRMIZILI TARAFTARLAR FİLİSTİN'E DESTEĞİNİ SÜRDÜRDÜ
Galatasaray taraftarları, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.
Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, Liverpool müsabakasını da boş geçmedi.
Kuzey tribününde İngilizce "Özgür Filistin", "Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin" ve "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" ifadelerinin yer aldığı pankartları açan taraftarlar, güney tribününde ise "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" ve "Filistin soykırımı" yazılı pankartları kaldırdı.