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Gelecek Partisi'nde parti organlarını belirlemek için kurucular kurulu toplandı. Toplantı sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanlığı'na Ahmet Davutoğlu seçildi. Ayrıca parti yönetim kurulu, parti disiplin kurulu ve parti etik kurulu üyeleri de belirlendi.

Gelecek Partisi kurucuları, parti yönetimini belirlemek için toplandı. Toplantıya katılan 132 üyenin tamamının oyunu alarak Gelecek Partisi Genel Başkanı seçilen Davutoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kurucular Kurulu'yla bir araya geldik. 1 haftanın değerlendirmesini yaptık. Bugün siyasi partiler kanunun gerekli gördüğü fonksiyonu gördük. Arkadaşlarımızın teveccühüyle genel başkanlığı bize tevdi ettiler. Kurumsallaşmayı tamamlayıp, bu emaneti gelecek nesillere tevdi etmektir. Birinci görevimiz kurumsallaşmayı sağlamak. Bugün üç kurulumuz seçiliyor, biri parti yönetimi, biri parti disiplin kurulu ve parti etik kurulu. Önümüzdeki hafta içinde bir parti başkanlık kurulu ve politika izleme kurulu oluşturacağız. Tüzüğümüze koyduğumuz bir maddeyle, bakanlıklara muadil başkanlıklar oluşturduk. Atamalarını haftaya yapacağız. Türkiye'deki en büyük eksiklik denetim eksikliğidir. Bütün bakanlıkları yakından takip edecek, atılması gereken adımları ortaya koyacak önemli yapılanmayı gerçekleştireceğiz" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ve partisine yönelik eleştirilerine yanıt veren Davutoğlu, "Bu yola çıkarken Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir polemiğe girmemeye özen göstereceğim. Çınar yaprağı meselesindeki yorumu için, kendi haleti ruhiyesini nesnelere yansıtır. Sayın Cumhurbaşkanı düşen bir yaprak görmüş, biz ise bahar müjdecisini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı bıraktığım konumaya yorumuna gelince, ağır bir parti içi darbe yapılmış bir başkan, bir pelikan çetesi bunu yapmışken, bir kriz doğmasın diye bütün acımı içime gömerek o konuşmayı yaptım. Sayın Cumhurbaşkanı benim kadim dostumdur, bu dostluk bozulmasın diye yaptım. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da kamuoyu da elini vicdanına koysun; 3,5 yıl her türlü hakarete, trol çetelerinin saldırılarına sabrettim. Konferanslarım engellendi, eşimin konferansları engellendi. Arkadaşlarım mağdur edildi. Adımızı anan basın tehdit edildi" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"3,5 yıl sonra Türkiye'nin geldiği yer, yolsuzluk, kibir, gösterişin yaygın olduğu, millet ekonomik krizden ızdırap çekerken, bunu görmeyenler kusura bakmasın. Önce milletimiz. Beni ihraç eden AK Parti oldu. En yakın arkadaşım dediği arkadaşına dolandırıcılık suçlaması yapıldıktan sonra hala vefadan bahsedilebilir mi? Ben verdiğim sözden geri dönmedim. Sözüme her zaman riayet ettim."

HÜKÜMET SİSTEMİ ELEŞTİRİSİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren ve parti kuruluş toplantısında güçlendirilmiş parlamenter sistem çağrısında bulunan Ahmet Davutoğlu, Başbakanlığı döneminde referandum sürecine gidildiği yönünde kendine yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

Davutoğlu, "Ben 2017 referandumunda, bu paketin Türkiye'ye zarar vereceği kanaatindeydim bunu Sayın Binali Yıldırım'a ve Sayın Cumhurbaşkanı'na ilettim. Kampanyada bulunamam dedim ve katılmadım. Milletimizin kararına saygı göstermek ayrı şeydir, kanaat ifade etmek ayrı şeydir. Elimden gelen çabayı gösterdim ama maalesef dinlenmedi. Belgeleri var, gerekirse açıklarım. Kamuoyunda bunu anlatmak istediğimde hiçbir televizyon kabul etmedi, sadece bir gazete de 'Kaygılarım var' ifadelerini koyabildi" dedi.

MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ

Milletvekili transferi yapıp yapmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Davutoğlu, "Siyasette doğal olmayan yöntemlere başvurmadım, ihtiyaç da olacağını düşünmüyorum. Hiçbir şeye ihtiyaç olmadan milletimizin huzuruna çıkacağımıza inanıyorum. Hiç kimseyi dışlamıyoruz. Kendi çizgimizde gidiyoruz, herhangi bir yere eklemlenmeyi düşünmüyoruz" diye konuştu.

ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TARTIŞMASI

İstanbul Şehir Üniversitesi tartışmaları üzerine Ahmet Davutoğlu şunları söyledi:

"İstanbul Şehir Üniversitesi yönetimine, öğretim üyelerine, öğrencilere, velilere teşekkür ediyorum. Hocalar 3 aydır maaş almadan ders veriyor. Çalışanlar, birbirleriyle yardımlaşacak eve ekmek götürmeye gayret ediyor. Reva mıdır bu? Simit Sarayı'ndan haberi yok, bu üniversiteden haberi varsa burada bir çelişki vardır. Öğrenciler adliyeye yürüdü ama basın görmüyor. Bütün öğretim üyelerine ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Kendi kurumlarına nasıl sahip çıkacaklarını gösterdiler.

DOLANDIRICILIK TARTIŞMASI

Sayın Cumhurbaşkanı'nın o meşhur konuşmasını dinlediğimde hicap duydum. Çünkü eminim sayın Cumhurbaşkanı vicdanıyla baş başa kaldığında Davutoğlu'ndan dolandırıcı çıkmaz diye bilir, eğer vicdanı kaldıysa. Her halde babam, ahirette Sayın Cumhurbaşkanı'yla karşılaşırsa bir çift sözü olur. Bu boğazdan bir haram lokma geçmemiştir. Ben buradayım, hesap vermekse vermeye hazırım. Hazır olmadığım tek şey iftiralara muhatap olmaktır.

Niye hukuki süreç başlatılamıyor, Halk Bankası'ndan Şehir Üniversitesi'ne 1 lira kredi ödenmedi. Bir tek yetkili arayıp kredi verin demedim. Anlaşılan o ki Sayın Cumhurbaşkanı yanlış bilgilendiriliyor. Kenara bir çekilsin muhasebe yapsın. O öğrencilerin halini düşünsün ve öyle karar versin. Şimdiye kadar sustum. Biz Şehir Üniversitesini hiçbir zaman siyasallaştırmasın.

Bana gelen duyumlara göre, var olan mevzuat el koymaya yeterli olmadığı için mevzuat değişikliğiyle vakfa ve üniversiteye yönelik işlem yapılacağı duyumu geliyor. Buradan sesleniyorum, kim buna tevessül ederse, kendi vicdanları onları son nefeslerine kadar devam edecek. 12 Eylül şartlarında kurduk, 28 Şubat şartlarında da o öğrenciler yetişti. Vakfınıza ve üniversitenize sahip çıkın. Bunların hepsi geçer, herkes yaptıklarıyla anılır."