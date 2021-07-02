Ahmet Eraslan'dan özel defile!

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Türk modacı Ahmet Eraslan önceki gün 3 yıl aradan sonra, Bir Demet Umut Derneği Başkanı Tasarımcı Mehmet Köymen'in ev sahipliğinde muhteşem bir defile gerçekleştirdi.
İstanbul’un en güzel mekanlarından birinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin 23 ünlü modelini sunduğu Koreografisini Ferhan Aral'ın yaptığı defilede eğitim burslarına da destek sağlandı. Yasakların kalktığı güne denk gelen defilede konuklar, defile sonrası gerçekleştirilen partide gece geç saatlere kadar eğlendi. Özel defileye cemiyet, iş ve sanat dünyasının birçok ünlü isim katıldı.
İşte geceden fotoğraflar...
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