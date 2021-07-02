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Haberler Fiskos Ahmet Eraslan'dan özel defile! - Magazin haberleri
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Ahmet Eraslan'dan özel defile!

Türk modasının duayen ismi Ahmet Eraslan, 3 yıl aradan sonra muhteşem bir defile gerçekleştirdi

Ahmet Eraslan'dan özel defile! - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Türk modacı Ahmet Eraslan önceki gün 3 yıl aradan sonra, Bir Demet Umut Derneği Başkanı Tasarımcı Mehmet Köymen'in ev sahipliğinde muhteşem bir defile gerçekleştirdi.

Ahmet Eraslan
Ahmet Eraslan

İstanbul’un en güzel mekanlarından birinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin 23 ünlü modelini sunduğu Koreografisini Ferhan Aral'ın yaptığı defilede eğitim burslarına da destek sağlandı. Yasakların kalktığı güne denk gelen defilede konuklar, defile sonrası gerçekleştirilen partide gece geç saatlere kadar eğlendi. Özel defileye cemiyet, iş ve sanat dünyasının birçok ünlü isim katıldı.

İşte geceden fotoğraflar...

Tuğ&ccedil;e Eyilik Vardar, Atın&ccedil; Eyilik
Tuğçe Eyilik Vardar, Atınç Eyilik

Anette S. Galskjot, Ebru Sanver, Dr. Ivana Zerec
Anette S. Galskjot, Ebru Sanver, Dr. Ivana Zerec

Birnur Gazioğlu
Birnur Gazioğlu

İnci Gazioğlu
İnci Gazioğlu

İsmet Alpagut
İsmet Alpagut

Arzu &Ouml;nal
Arzu Önal

İnci Gazioğlu
İnci Gazioğlu

T&uuml;lay &Ouml;zmen
Tülay Özmen

Serap Tibuk
Serap Tibuk

Mehmet K&ouml;ymen, Ahmet Eraslan
Mehmet Köymen, Ahmet Eraslan

Banu G&ouml;kyar, Işık Durak
Banu Gökyar, Işık Durak

Kadriye Olgar, G&uuml;nseli Polat, Guniz Dizdar
Kadriye Olgar, Günseli Polat, Guniz Dizdar

&Ccedil;iğdem Kurt
Çiğdem Kurt

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