Ahmet Eraslan'dan özel defile!

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Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Türk modacı Ahmet Eraslan önceki gün 3 yıl aradan sonra, Bir Demet Umut Derneği Başkanı Tasarımcı Mehmet Köymen'in ev sahipliğinde muhteşem bir defile gerçekleştirdi.

Ahmet Eraslan

İstanbul’un en güzel mekanlarından birinde gerçekleştirilen, Türkiye’nin 23 ünlü modelini sunduğu Koreografisini Ferhan Aral'ın yaptığı defilede eğitim burslarına da destek sağlandı. Yasakların kalktığı güne denk gelen defilede konuklar, defile sonrası gerçekleştirilen partide gece geç saatlere kadar eğlendi. Özel defileye cemiyet, iş ve sanat dünyasının birçok ünlü isim katıldı.

İşte geceden fotoğraflar...

Tuğçe Eyilik Vardar, Atınç Eyilik

Anette S. Galskjot, Ebru Sanver, Dr. Ivana Zerec

Birnur Gazioğlu

İnci Gazioğlu

İsmet Alpagut

Arzu Önal

İnci Gazioğlu

Tülay Özmen

Serap Tibuk

Mehmet Köymen, Ahmet Eraslan

Banu Gökyar, Işık Durak

Kadriye Olgar, Günseli Polat, Guniz Dizdar

Çiğdem Kurt